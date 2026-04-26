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Nach OPs: „The Hoff“ klammert sich an Gehhilfe

Stars & Society
26.04.2026 16:01
Vor zwei Jahren stand David Hasselhoff noch mit Andreas Gabalier auf der Bühne, nun ist er kaum ...
Vor zwei Jahren stand David Hasselhoff noch mit Andreas Gabalier auf der Bühne, nun ist er kaum wiederzuerkennen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Der 73-jährige „Baywatch“-Star befindet sich nach Operationen an der Hüfte und den Knien auf Reha in seiner Heimat Kalifornien. Aktuelle Bilder zeigen ihn, der bereits vor zwei Jahren bei Andreas Gabaliers München-Konzert schwach auf den Beinen wirkte, mit einer Gehhilfe. Die „Krone“ weiß, worauf er hinarbeitet.

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Malibus inoffizieller Oberbademeister ist wieder da! Lange Zeit herrschte große Sorge um David Hasselhoff, doch der 73-jährige „Baywatch“-Weltstar tauchte jetzt wieder an der Seite seiner großen Liebe Hayley Roberts (45) in West Hills, einem Stadtteil von Los Angeles, auf.

Genesung ohne schwere Medikamente
Schon während seines Gastauftritts bei Andreas Gabaliers (41) Konzert 2024 in München war klar, „Mitch Buchannon“ hat Probleme mit Hüfte und Knien. Jetzt unterzog er sich Operationen, Behandlungen und soll sich sogar schon auf Reha befinden. Alles das ohne schwere Medikamente – zu lange ist sein Leidensweg mit der Sucht und Abhängigkeit von diversen Substanzen bereits gewesen.

(Bild: www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Seine Liebe, Hayley Roberts, weicht nicht von seiner Seite.
Seine Liebe, Hayley Roberts, weicht nicht von seiner Seite.(Bild: www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Das ist auch der Grund, warum der mittlerweile ergraute Hollywood-Haudegen noch mehr Ansporn für das Vorhaben benötigt, um eines Tages wieder auf einer Bühne stehen zu können. Die Gehhilfe, die er auf dem Weg zurück benötigt, dürfte aber nur Mittel zum Zweck und keine Dauerlösung sein. Denn schon zuvor sah man The Hoff mit auch mit Gehstöcken trainieren.

2024 in München: Für seinen Spezl, den österreichischen Musiker Andreas Gabalier, trat ...
2024 in München: Für seinen Spezl, den österreichischen Musiker Andreas Gabalier, trat Hasselhoff auf. Auch da musste er schon mit seiner Physis kämpfen.(Bild: Sepp Pail)

Vielleicht tut er es ja für das Ziel, das sich seine so sehr Fans wünschen: Ein (Gast)Auftritt in der „Baywatch“-Neuauflage, die aktuell gedreht wird. Freunde berichten, dass auch das einer seiner größten Wünsche wäre.

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