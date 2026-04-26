Nach OPs: „The Hoff“ klammert sich an Gehhilfe

Das ist auch der Grund, warum der mittlerweile ergraute Hollywood-Haudegen noch mehr Ansporn für das Vorhaben benötigt, um eines Tages wieder auf einer Bühne stehen zu können. Die Gehhilfe, die er auf dem Weg zurück benötigt, dürfte aber nur Mittel zum Zweck und keine Dauerlösung sein. Denn schon zuvor sah man The Hoff mit auch mit Gehstöcken trainieren.