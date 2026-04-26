Nach OPs: „The Hoff“ klammert sich an Gehhilfe

Der 73-jährige „Baywatch“-Star befindet sich nach Operationen an der Hüfte und den Knien auf Reha in seiner Heimat Kalifornien. Aktuelle Bilder zeigen ihn, der bereits vor zwei Jahren bei Andreas Gabaliers München-Konzert schwach auf den Beinen wirkte, mit einer Gehhilfe. Die „Krone“ weiß, worauf er hinarbeitet.
Malibus inoffizieller Oberbademeister ist wieder da! Lange Zeit herrschte große Sorge um David Hasselhoff, doch der 73-jährige „Baywatch“-Weltstar tauchte jetzt wieder an der Seite seiner großen Liebe Hayley Roberts (45) in West Hills, einem Stadtteil von Los Angeles, auf.
Genesung ohne schwere Medikamente
Schon während seines Gastauftritts bei Andreas Gabaliers (41) Konzert 2024 in München war klar, „Mitch Buchannon“ hat Probleme mit Hüfte und Knien. Jetzt unterzog er sich Operationen, Behandlungen und soll sich sogar schon auf Reha befinden. Alles das ohne schwere Medikamente – zu lange ist sein Leidensweg mit der Sucht und Abhängigkeit von diversen Substanzen bereits gewesen.
Das ist auch der Grund, warum der mittlerweile ergraute Hollywood-Haudegen noch mehr Ansporn für das Vorhaben benötigt, um eines Tages wieder auf einer Bühne stehen zu können. Die Gehhilfe, die er auf dem Weg zurück benötigt, dürfte aber nur Mittel zum Zweck und keine Dauerlösung sein. Denn schon zuvor sah man The Hoff mit auch mit Gehstöcken trainieren.
Vielleicht tut er es ja für das Ziel, das sich seine so sehr Fans wünschen: Ein (Gast)Auftritt in der „Baywatch“-Neuauflage, die aktuell gedreht wird. Freunde berichten, dass auch das einer seiner größten Wünsche wäre.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.