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Miron Muslic jubelt

Austro-Trainer mit Schalke vor Bundesliga-Rückkehr

Fußball International
26.04.2026 15:56
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schalke 04 hat unter Trainer Miron Muslic die Rückkehr in die deutsche Bundesliga vor Augen. Im Spitzenspiel gegen Paderborn siegten die Gelsenkirchner am Sonntag dank zwei Toren von Dejan Ljubicic mit 3:2, der Vorsprung auf den Zweiten wuchs damit auf sechs Punkte an.

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Drei Runden sind in der zweiten Liga noch zu spielen. Schalke könnte schon am kommenden Wochenende mit einem Sieg gegen Düsseldorf die Aufstiegsparty steigen lassen.

0:2-Rückstand aufgeholt
Gegen Paderborn lag die Elf des im vergangenen Sommer zum Cheftrainer bestellten Muslic nach 26 Minuten 0:2 zurück. Ljubicic (35.) und Adil Aouchiche (40.) trafen aber zum 2:2-Pausenstand. Der im Winter von Dinamo Zagreb zu den Königsblauen gewechselte Wiener traf in der 83. Minute noch ein zweites Mal. Für den Mittelfeldspieler waren es die Tore drei und vier im Frühjahr. Schalke spielte zuletzt 2020/21 in der Bundesliga. Im Vorjahr schrammte der Traditionsclub knapp am Abstieg in die 3. Liga vorbei.

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