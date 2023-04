Anna (30): „Ich habe 85 Kilo abgenommen“

Nicht ein Stück Torte, sondern eine ganze Torte musste es sein. Nicht zwei Kugeln Eis, sondern zwei Liter Eis stopfte sie in sich hinein. Außerdem aß sie täglich etwas Frittiertes, am liebsten paniertes Hendl. Anna Schausberger gibt offen und ehrlich zu, wodurch sie nach ihrer Schulzeit ein Gewicht von 162 Kilo bei einer Größe von 1,70 Meter erreichte. Vor mehr als zwei Jahren machte sie dann von einem auf den anderen Tag Schluss mit ihren ungesunden Lebensgewohnheiten. Was ist ihr „Geheimnis“ und worauf achtet sie seitdem?