Was sich Krebskranke zu Weihnachten wünschen

Weihnachten, das Fest der Liebe. Geschenke sollen diese zum Ausdruck bringen und dem oder der Beschenkten Freude bereiten. Beides fällt nicht immer leicht: Die Vorlieben anderer werden oftmals falsch eingeschätzt, was – aller guten Absichten zum Trotz – mitunter schwerwiegende Folgen haben kann. Im besten Fall irritiert ein unpassendes Geschenk den Beschenkten, im schlimmsten Fall führt es zur Entfremdung zwischen der schenkenden und der beschenkten Person.