So bleibt es rund um die Feiertage besinnlich

Weihnachten soll besinnlich sein. Doch wenn Familien zusammenkommen, steigt oft auch das Konfliktpotenzial. Wir haben die Tipps, wie die Familienfeier nicht eskaliert.
„Und es eskaliert, keiner weiß wieder wieso...“ – dieser Text des Popsongs „Verwandtschaftstreffen“ vom Althofener Sänger Florian Gruber alias RIAN dürfte gerade zu Weihnachten vielen Kärntnerinnen und Kärntnern durch den Kopf schwirren. Die Zeit mit der Familie ist nämlich leider nicht immer so besinnlich, wie man sich das im Vorfeld vorstellt.
Und genau dieser Wunsch ist oftmals die Krux. „Nicht immer läuft alles wie gewünscht und nicht selten endet der Weihnachtsabend mit Stress, Diskussionen und Streit“, erklärt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams bei Rat auf Draht. Der „Kummer-Telefon-Dienst“ gibt Tipps zum besseren Umgang mit Stress zu den Feiertagen.
„Rat auf Draht“ berät seit Jahren Jugendliche und Kinder in Notsituationen. Anonym und kostenlos helfen Expertinnen und Experten unter der Telefonnummer 147. Für Eltern und Bezugspersonen gibt es bis ab 5. Jänner Online-Beratungstermine, die unter www.elternseite.at gebucht werden können.
