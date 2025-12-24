So bleibt es rund um die Feiertage besinnlich

„Und es eskaliert, keiner weiß wieder wieso...“ – dieser Text des Popsongs „Verwandtschaftstreffen“ vom Althofener Sänger Florian Gruber alias RIAN dürfte gerade zu Weihnachten vielen Kärntnerinnen und Kärntnern durch den Kopf schwirren. Die Zeit mit der Familie ist nämlich leider nicht immer so besinnlich, wie man sich das im Vorfeld vorstellt.