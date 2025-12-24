Vorteilswelt
Party am 24. Dezember

„In keiner anderen Nacht ist die Stimmung so gut“

Wien
24.12.2025 17:00
Im Restaurant Zum Leupold feiern Stammgäste und Mitarbeiter gemeinsam Weihnachten.
Im Restaurant Zum Leupold feiern Stammgäste und Mitarbeiter gemeinsam Weihnachten.(Bild: Leupold)

Nach der Bescherung ist vor der Party: Am 24. Dezember geht es in Wien spätabends zwar nicht mehr besinnlich, aber sehr besonders zu.

Die Zeiten, in denen am Heiligen Abend die Straßen leer gefegt und alle Lokale geschlossen waren, sind lange vorbei. „Der 24. Dezember ist mittlerweile ein Fortgeh-Tag“, weiß Rucki von der Aristo Bar in Grinzing. Der aber so anders ist als andere Tage. „Es gibt keinerlei Aggression, für meine Mitarbeiter ist es ein Segen, an diesem Tag zu arbeiten.“

Mit dem Geld von der Oma
Da kommen die Jungen nach der Bescherung mit dem Geldkuvert von der Oma, um es in Wodkaflaschen für alle zu investieren. „Einmal kam ein älterer Herr, der sich von der Christmette nebenan, bei der seine streng gläubige Gattin auf Knien und mit geschlossenen Augen betete, heimlich weggestohlen hatte, um ein paar Gläschen Champagner hier zu trinken“, so Rucki.

Rucki von der Aristo Bar genießt die Arbeit am 24.12. so richtig.
Rucki von der Aristo Bar genießt die Arbeit am 24.12. so richtig.(Bild: Aristo Bar)

Als „den schönsten Tag zum Fortgehen“ bezeichnet auch Thomas Horvath, der das Einhorn im 6. sowie den Bukowski Pub im 7. Bezirk betreibt, den 24. Dezember. Selbst die schlimmsten Grantler seien entspannt und freundlich.

Wie viel wird getrunken?
„Es kommen junge Leute und jene, bei denen die Kinder nun außer Haus sind. Viele alleine, viele zu zweit“, schildert Horvath. Gefeiert wird dann bis zur Sperrstunde um 6 Uhr früh. „Wobei weniger getrunken wird, als manche vielleicht glauben. Natürlich noch immer genug, aber es gibt keine kapitalen Abstürze“, lacht Horvath.

In Heinz Polischanskys Centimeter I und II würden sich Mitarbeiter für den Dienst am Heiligen Abend freiwillig melden: „Es gibt einige, die alleinstehend sind. Die freuen sich dann, diese Stunden mit den Kollegen verbringen zu können.“ In keiner anderen Nacht sei die „Stimmung so gut“.

In Gössls Sektbar in Ober St. Veit geht es ab 22 Uhr so richtig rund. „Die Leute sind eindeutig in Feierlaune, alle sind von jung bis alt sehr gut gelaunt“, erzählt Mitarbeiterin Aylin.

Ab 22 Uhr steigt in Gössls Sektbar die Party.
Ab 22 Uhr steigt in Gössls Sektbar die Party.(Bild: Gössl‘s)

Dem Feiern hingeben
Der Wiener Gastro-Obmann Thomas Peschta freut sich: „Man gönnt es sich immer häufiger, zu Weihnachten die eigene Küche kalt zu lassen und sich den Abwasch zu ersparen – und weicht in die Gastronomie aus. Denn dort wird man mit Liebe und Hingabe verwöhnt und kann sich voll dem Feiern mit den Liebsten hingeben.“

Wer sich selbst ein Bild vom Feiern am 24. Dezember machen möchte, kann dies in allen angegebenen Lokalen tun.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
