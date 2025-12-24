Kupferpreis klettert auf Rekordhoch

Der Kupferpreis ist auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Londoner Metallbörse LME verteuerte sich das Industriemetall am Mittwoch bis auf 12.282 Dollar je Tonne, den sechsten Handelstag in Folge mit Gewinnen. Als Gründe für den Höhenflug galten das robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das die Nachfrageaussichten aufhellt, sowie ein schwächerer Dollar. Auch an der Börse in Shanghai erreichte Kupfer ein Allzeithoch.
Seit Jahresbeginn hat das Metall fast 39 Prozent zugelegt und steuert auf den besten Monat seit April 2024 zu. Hinter der Rally wird zudem eine starke Nachfrage aus China vermutet. „Es würde mich nicht überraschen, wenn die Chinesen physisches Kupfer auf dem Markt kaufen und so viel wie möglich importieren, während niemand hinschaut“, sagte Analyst John Meyer von SP Angel.
Die Yangshan-Prämie kletterte auf 55 Dollar je Tonne und damit auf den höchsten Stand seit dem 24. September. Dabei handelt es sich um einen Aufschlag auf den LME-Preis für nach China importiertes Kupfer, der als Indikator für die Importnachfrage der Volksrepublik gilt.
Die US-Wirtschaft war im dritten Quartal so stark gewachsen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Dollar steuert unterdessen auf seine schwächste Jahresbilanz seit 2017 zu, da Anleger auf weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr setzen. Ein schwächerer Greenback macht Metalle für Inhaber anderer Währungen erschwinglicher. Das Industriemetall Kupfer gilt als unverzichtbar für die Elektrifizierung des Automobilverkehrs und der Energieversorgung.
