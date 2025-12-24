Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Nachfrage

Kupferpreis klettert auf Rekordhoch

Wirtschaft
24.12.2025 21:06
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Der Kupferpreis ist auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Londoner Metallbörse LME verteuerte sich das Industriemetall am Mittwoch bis auf 12.282 Dollar je Tonne, den sechsten Handelstag in Folge mit Gewinnen. Als Gründe für den Höhenflug galten das robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das die Nachfrageaussichten aufhellt, sowie ein schwächerer Dollar. Auch an der Börse in Shanghai erreichte Kupfer ein Allzeithoch.

0 Kommentare

Seit Jahresbeginn hat das Metall fast 39 Prozent zugelegt und steuert auf den besten Monat seit April 2024 zu. Hinter der Rally wird zudem eine starke Nachfrage aus China vermutet. „Es würde mich nicht überraschen, wenn die Chinesen physisches Kupfer auf dem Markt kaufen und so viel wie möglich importieren, während niemand hinschaut“, sagte Analyst John Meyer von SP Angel.

Die Yangshan-Prämie kletterte auf 55 Dollar je Tonne und damit auf den höchsten Stand seit dem 24. September. Dabei handelt es sich um einen Aufschlag auf den LME-Preis für nach China importiertes Kupfer, der als Indikator für die Importnachfrage der Volksrepublik gilt.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump
Droht auch Brasilien
Trump: Strafzoll auf Kupfer bereits ab 1. August
10.07.2025
Im November aktiv
Diebe nehmen Kupferkabel auf Baustellen ins Visier
10.12.2025

Die US-Wirtschaft war im dritten Quartal so stark gewachsen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Dollar steuert unterdessen auf seine schwächste Jahresbilanz seit 2017 zu, da Anleger auf weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr setzen. Ein schwächerer Greenback macht Metalle für Inhaber anderer Währungen erschwinglicher. Das Industriemetall Kupfer gilt als unverzichtbar für die Elektrifizierung des Automobilverkehrs und der Energieversorgung.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
147.734 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
139.504 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
113.187 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Wirtschaft
Hohe Nachfrage
Kupferpreis klettert auf Rekordhoch
Traum Beauty-Branche
Unternehmerin: „Sie sagten, ich werde scheitern!“
Hotels im Schneemangel
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
Seit Jahren bettlägrig
Söhne erkrankt: Bäckerfamilie treibt Forschung an
Europas Neuwagenmarkt
Dieses E-Auto überholte bei den Zulassungen alle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf