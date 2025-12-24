Kupferpreis klettert auf Rekordhoch

Seit Jahresbeginn hat das Metall fast 39 Prozent zugelegt und steuert auf den besten Monat seit April 2024 zu. Hinter der Rally wird zudem eine starke Nachfrage aus China vermutet. „Es würde mich nicht überraschen, wenn die Chinesen physisches Kupfer auf dem Markt kaufen und so viel wie möglich importieren, während niemand hinschaut“, sagte Analyst John Meyer von SP Angel.