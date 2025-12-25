Seien Sie live beim Neujahrskonzert dabei!

Aber natürlich darf einer nicht fehlen: Walzerkönig Johann Strauss, der auch nach seinem Jubiläumsjahr stark vertreten ist – mit Klassikern wie der „Fledermaus-Quadrille“, der „Diplomaten-Polka“ und „Rosen aus dem Süden“. Apropos Jubiläum: Da gibt es beim Neujahrskonzert ebenfalls eines zu feiern. Vor 80 Jahren wurde der „Radetzky-Marsch“ zum ersten Mal als Zugabe vor dem Donauwalzer gespielt. Heutzutage ist er nicht mehr wegzudenken.