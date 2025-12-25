Seien Sie live beim Neujahrskonzert dabei!

Für viele Menschen nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt ist das Wiener Neujahrskonzert der Startpunkt in das neue Jahr. Mehr als 50 Millionen Menschen hören oder sehen sich das Konzert im großen Muskvereinssaal an. Die „Krone“ hat es möglich gemacht und zwei Tickets ergattert, welche Sie nun gewinnen können.
Rund 50 Millionen Menschen in 150 Ländern schwelgen in Wiener Walzerseligkeit. Nur ein kleiner Bruchteil davon kann tatsächlich live im Musikverein dabei sein, wenn die Wiener Philharmoniker das neue Jahr auf die schönste Weise einklingen lassen.
Neuer Dirigent
Beim Neujahrskonzert 2026 gibt es einige Premieren. Der kanadische Dirigent Yannick Nazet-Seguin feiert sein Neujahrskonzert-Debüt. Auf dem Programm stehen einige Erstaufführungen von u. a. Carl Michael Ziehrer und Joseph Lanner. Aber auch von zwei Frauen: Josephine Weinlich, die einst in Wien das erste Damenorchester Europas gründete, und Florence Price, eine der ersten afro-amerikanischen Komponistinnen überhaupt.
Aber natürlich darf einer nicht fehlen: Walzerkönig Johann Strauss, der auch nach seinem Jubiläumsjahr stark vertreten ist – mit Klassikern wie der „Fledermaus-Quadrille“, der „Diplomaten-Polka“ und „Rosen aus dem Süden“. Apropos Jubiläum: Da gibt es beim Neujahrskonzert ebenfalls eines zu feiern. Vor 80 Jahren wurde der „Radetzky-Marsch“ zum ersten Mal als Zugabe vor dem Donauwalzer gespielt. Heutzutage ist er nicht mehr wegzudenken.
Mitmachen und gewinnen
Das „G‘riss“ um die Karten ist enorm – und nur wer Glück hat, gewinnt bei der traditionellen Verlosung die Möglichkeit, zwei zu kaufen. Die „Krone“ konnte zwei dieser begehrten Tickets für unsere Leser ergattern – als ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück, sind Sie der glückliche Gewinner! Teilnahmeschluss ist der 29.12, 09:00 Uhr
