Nach Trainer-Aus: Ancelottis Nachfolger steht fest

„Rücksichtslos“: Slot schimpft nach Verletzung
Liverpool-Coach sauer
Rund eine Woche nach der Trennung von David Ancelotti hat der brasilianische Erstligist Botafogo einen neuen Trainer gefunden. Martin Rodrigo Anselmi soll das Ruder beim Traditionsverein herumreißen.
Wie Botafogo bekannt gab, unterschrieb der 40-jährige Argentinier einen Zweijahresvertrag, im Jänner soll er in Rio de Janeiro anfangen. Zuletzt war Anselmi als Trainer des FC Porto tätig.
Für Davide Ancelotti, dem Sohn von Carlo Ancelotti, endete der erste Stopp als Cheftrainer nach nur fünf Monaten.
Enttäuschende Saison
Hatte sich Botafogo 2024 zum brasilianischen Meister krönen können, beendete der Verein die Saison heuer als Sechster.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.