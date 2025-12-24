Vorteilswelt
Brasilianer bestätigen

Nach Trainer-Aus: Ancelottis Nachfolger steht fest

Fußball International
24.12.2025 21:01
Carlo (l.) und Davide Ancelotti
Carlo (l.) und Davide Ancelotti(Bild: AFP/APA/Thomas COEX)

Rund eine Woche nach der Trennung von David Ancelotti hat der brasilianische Erstligist Botafogo einen neuen Trainer gefunden. Martin Rodrigo Anselmi soll das Ruder beim Traditionsverein herumreißen.

0 Kommentare

Wie Botafogo bekannt gab, unterschrieb der 40-jährige Argentinier einen Zweijahresvertrag, im Jänner soll er in Rio de Janeiro anfangen. Zuletzt war Anselmi als Trainer des FC Porto tätig.

Für Davide Ancelotti, dem Sohn von Carlo Ancelotti, endete der erste Stopp als Cheftrainer nach nur fünf Monaten.

Lesen Sie auch:
Carlo (l.) und Davide Ancelotti
Kurzes Vergnügen
Ancelotti muss Trainerbank nach 5 Monaten räumen
18.12.2025

Enttäuschende Saison
Hatte sich Botafogo 2024 zum brasilianischen Meister krönen können, beendete der Verein die Saison heuer als Sechster.

Porträt von krone Sport
krone Sport
