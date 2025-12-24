Wenn der Streit unterm Christbaum eskaliert

Es sollte ein schönes und friedliches Fest werden – doch der Abend eskalierte. Ramona Andlinger vom Verein Amazone erinnert sich noch sehr gut an eine Jugendliche, die vergangenes Weihnachten zu ihr in die Beratung kam. In der Familie der jungen Frau hätte es schon länger gekriselt, erzählt die Mitarbeiterin der amazoneBERATUNG, aber dennoch sei mit aller Kraft versucht worden, über die Festtage eine friedliche Atmosphäre herzustellen. Der Druck war hoch, die Erwartungen ebenso – und am Ende gab es statt Harmonie Vorwürfe: Der Jugendlichen wurde vorgehalten, was sie alles falsch gemacht habe. Selbst die Geschenke, die sie für ihre Eltern gekauft hatte, seien kritisiert worden – und das, obwohl sie dafür ihr ganzes Taschengeld zusammengespart hatte. Die Teenagerin fühlte sich nicht verstanden. Am Ende eskalierte der Streit so sehr, dass sie ihre Sachen packte und die Nacht bei einer Freundin verbrachte.