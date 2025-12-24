Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Keine halben Sachen

Sturm-Trainersuche: Ganzer „Raubzug“ in Ried?

Oberösterreich
24.12.2025 16:30
Jürgen Säumel wurde bei Sturm freigestellt – Max Senft (r.) könnte folgen.
Jürgen Säumel wurde bei Sturm freigestellt – Max Senft (r.) könnte folgen.(Bild: GEPA)

Rund um Weihnachten brennen nicht nur die Kerzen an den Christbäumen, scheinbar glühen auch die Drähte zwischen Ried und Graz. So soll Fußball-Meister Sturm mit Ried-Coach Max Senft einen Favoriten für die Nachfolge von Trainer Jürgen Säumel auserkoren haben. Damit aber noch nicht genug.

0 Kommentare

Wenn im Raum Innviertel am Heiligen Abend die Heizung einer seiner Kunden streikte, klingelte plötzlich ER persönlich an der Tür, um kostenlos (!) Hand und Rohrzange anzulegen: Ried-Präsident Thomas Gahleitner, Chef seines gleichnamigen Installationskonzerns. „Menschen zu Weihnachten so zu überraschen – das ist für mich das Schönste“, sagt der 37-Jährige. Ein Traditionseinsatz, den er und sein Vater seit Jahren machen. Beim SK Sturm dagegen ist es mit Gahleitners Großzügigkeit rasch vorbei.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
Porträt von Georg Kallinger
Georg Kallinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.735 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
138.803 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
109.107 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Keine halben Sachen
Sturm-Trainersuche: Ganzer „Raubzug“ in Ried?
Salzkammergut
„In unseren Krippen stehen auch einfache Leut‘“
Alle unter einem Dach
„So wird bei uns dahoam Weihnachten g’feiert“
Prominentes Christkind
Landeschef bringt zwei Halbwaisen zum Strahlen
Krone Plus Logo
Mit Töchterchen Lola
Erste Weihnachten für Weißhaidinger als Familie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf