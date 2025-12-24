Sturm-Trainersuche: Ganzer „Raubzug“ in Ried?

Wenn im Raum Innviertel am Heiligen Abend die Heizung einer seiner Kunden streikte, klingelte plötzlich ER persönlich an der Tür, um kostenlos (!) Hand und Rohrzange anzulegen: Ried-Präsident Thomas Gahleitner, Chef seines gleichnamigen Installationskonzerns. „Menschen zu Weihnachten so zu überraschen – das ist für mich das Schönste“, sagt der 37-Jährige. Ein Traditionseinsatz, den er und sein Vater seit Jahren machen. Beim SK Sturm dagegen ist es mit Gahleitners Großzügigkeit rasch vorbei.