Thomas Müller offen: „Hat mir in München gefehlt“

„Vancouver hat mir mehr gegeben“

„Ich habe mich trotz meiner veränderten Rolle beim FC Bayern sehr wohlgefühlt, ich war wirklich gerne Teil dieser Mannschaft und wäre es im Frühjahr auch gerne geblieben. Aber aus heutiger Sicht kann ich schon sagen, dass mir das Abenteuer in Vancouver auch als Fußballer emotional wahrscheinlich mehr gegeben hat als eine Hinserie mit dem FC Bayern als Ergänzungsspieler“, macht der Stürmer dennoch kein Geheimnis daraus, die Rolle als Leader gerne anzunehmen.