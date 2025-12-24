Vorteilswelt
Stürmer blickt zurück

Thomas Müller offen: „Hat mir in München gefehlt“

Fußball International
24.12.2025 19:33
Mittlerweile kickt Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps.
Mittlerweile kickt Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps.(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)

„Ich genieße die Verantwortung für die Mannschaft auf dem Platz. Das hat mir in München am Ende ein bisschen gefehlt“, hat sich Thomas Müller im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ offen über seine letzte Saison beim FC Bayern geäußert. Mittlerweile führt der 36-Jährige die Vancouver Whitecaps als Kapitän aufs Feld. 

0 Kommentare

Nach 25 Jahren hatte Müller den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen, seither jagt der Deutsche in der nordamerikanischen MLS nach Siegen. Obwohl er gerne in München geblieben wäre, sei er mit seinem Ex-Klub im Reinen – und auch mit den weniger werdenden Einsatzzeiten habe Müller in den vergangenen Jahren keine Probleme gehabt.

(Bild: AFP/MADDIE MEYER)

„Vancouver hat mir mehr gegeben“
„Ich habe mich trotz meiner veränderten Rolle beim FC Bayern sehr wohlgefühlt, ich war wirklich gerne Teil dieser Mannschaft und wäre es im Frühjahr auch gerne geblieben. Aber aus heutiger Sicht kann ich schon sagen, dass mir das Abenteuer in Vancouver auch als Fußballer emotional wahrscheinlich mehr gegeben hat als eine Hinserie mit dem FC Bayern als Ergänzungsspieler“, macht der Stürmer dennoch kein Geheimnis daraus, die Rolle als Leader gerne anzunehmen. 

Gleich in seiner ersten MLS-Saison hatte Müller Vancouver ins Finale geführt, wo sich die Kanadier jedoch schließlich Inter Miami um Superstar Lionel Messi geschlagen geben mussten.

