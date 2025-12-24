Mit Saxophon, Trompete und Ziehharmonika in Ferien

Meinl-Reisinger hofft auf Sonne in der Steiermark

Zeit mit der Familie steht auch bei der dreifachen Mama Beate Meinl-Reisinger in den kommenden Tagen am Programm. Nach zahlreichen Spendentelefonaten reiste sie in ihr Feriendomizil in der Steiermark. „Ich freue mich darauf, einfach rauszukommen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, Sport zu machen, Bewegung an der frischen Luft ist mir sehr wichtig. Sonne wär mal wieder schön.“