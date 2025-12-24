Vorteilswelt
Politik hält inne

Mit Saxophon, Trompete und Ziehharmonika in Ferien

Innenpolitik
24.12.2025 21:01
Kanzler Stocker spielt am Heiligen Abend Saxophon mit seinem Sohn.
Kanzler Stocker spielt am Heiligen Abend Saxophon mit seinem Sohn.(Bild: BKA)

Ein politisch herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. Die heimische Politik hält während der Feiertage inne. Der 24. beginnt für viele mit einem Einsatz am Spendentelefon für Licht ins Dunkel. Danach geht es nach Hause. Im Kreis der Familie wird bei einigen Politikern musiziert. 

Bundeskanzler Christian Stocker feiert Weihnachten in Wiener Neustadt. Gastgeberin ist heuer die Tochter, gemeinsam mit seinem Sohn musiziert er am Saxophon. Auch Vizekanzler Andreas Babler erfreut seine Liebsten mit Musik, er spielt Ziehharmonika. Dazu wird „Stille Nacht“ gesungen.

In Oberösterreich gibt es Bratwürste mit Sauerkraut
Integrationsministerin Claudia Plakolm greift am Heiligen Abend zur Trompete. Passend dazu hängte sie am Christbaum im ORF-Studio einen Baumschmuck in Form einer Trompete auf. Sie verriet auch, dass es bei ihr zu Hause gemäß dem oberösterreichischen Brauch Bratwürste mit Sauerkraut zu essen gibt.

Babler musiziert mit der Ziehharmonika.
Babler musiziert mit der Ziehharmonika.(Bild: Privat)

Bei SPÖ-Chef Babler werden in Traiskirchen Rindsrouladen serviert. FPÖ-Chef Herbert Kickl gibt zuerst Essen aus, bevor er selber zum Besteck greift. Er lud Bedürftige, Passanten und Parteifreunde zu Suppe, Fleischlaberl und Gulasch in die Lugner City ein. „Was für viele zu Weihnachten selbstverständlich ist, ist für manche fremd: Geborgenheit, ein warmes Weihnachtsmenü oder besinnliche Momente“, erklärt der FPÖ-Chef.

FPÖ-Chef Herbert Kickl bei der Essensausgabe.
FPÖ-Chef Herbert Kickl bei der Essensausgabe.(Bild: FPÖ)

Meinl-Reisinger hofft auf Sonne in der Steiermark
Zeit mit der Familie steht auch bei der dreifachen Mama Beate Meinl-Reisinger in den kommenden Tagen am Programm. Nach zahlreichen Spendentelefonaten reiste sie in ihr Feriendomizil in der Steiermark. „Ich freue mich darauf, einfach rauszukommen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, Sport zu machen, Bewegung an der frischen Luft ist mir sehr wichtig. Sonne wär mal wieder schön.“

Gewessler hofft auf ruhige Tage.
Gewessler hofft auf ruhige Tage.(Bild: Privat)

In die Steiermark zieht es auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Sie freue sich nach einem intensiven Jahr vor allem auf ruhige Tage zum Durchatmen und Innehalten. Im Mittelpunkt steht für sie das Zusammensein mit ihren Liebsten – „mit möglichst wenig Trubel“.

Van der Bellen mit dem Schlagzeilenbuch der „Krone“
Van der Bellen mit dem Schlagzeilenbuch der „Krone“(Bild: Eva Manhart)
 „Den Heiligen Abend verbringen wir im kleinen Familienkreis, traditionellerweise gibt es kalte Platte mit Schinkenrollen und gefüllten Eiern“, verrät Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Der 26. Dezember ist ein besonderer Fixpunkt: Die Familie kommt und es gibt Truthahn. Silvester verbringen wir meist mit Freunden daheim, am nächsten Tag steht dann das Neujahrskonzert an.“

