ÖFB-Gegner Algerien startet mit Sieg in Afrika Cup

Mahrez wieder mit links

Zidane parierte auch einen Awad-Schuss (38.), ehe sich der Sudan mit Gelb-Rot für Salah Adil (39.) selbst schwächte. In Überzahl vergab zunächst Baghdad Bounedjah die große Chance auf das 2:0 (59.), das wenig später auf das Konto von Mahrez ging. Der Altmeister traf wieder mit links (61.). Ein Schuss von Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg klatschte an die Stange (73.), im Finish legte Maza das dritte Tor nach (85.).