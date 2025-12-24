Walkner kehrt wieder zur Rallye Dakar zurück!

Endlich sitzt Matthias Walkner zu Weihnachten wieder auf gepackten Koffern. Die Rallye Dakar ruft. Nach drei Jahren kehrt der Sieger von 2018 zurück. Allerdings als Zuschauer, nicht als Teilnehmer. „In erster Linie fahr ich hin, um die Atmosphäre wieder zu erleben, alte Bekannte zu treffen, Daniel Sanders anzufeuern“, verrät der KTM-Pilot aus Kuchl in Salzburg, „das war mir in meiner Reha ein großes Anliegen und Motivation, an diesen magischen Ort, zu diesem Rennen wieder zurückzukommen.“