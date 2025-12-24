Walkner kehrt wieder zur Rallye Dakar zurück!

Bei zu vielen Keksen droht den City-Profis Ärger
Pep Guardiola warnt:
Zwei Jahre nach seinem Sturz kehrt Matthias Walkner zurück zur Rallye Dakar.
Endlich sitzt Matthias Walkner zu Weihnachten wieder auf gepackten Koffern. Die Rallye Dakar ruft. Nach drei Jahren kehrt der Sieger von 2018 zurück. Allerdings als Zuschauer, nicht als Teilnehmer. „In erster Linie fahr ich hin, um die Atmosphäre wieder zu erleben, alte Bekannte zu treffen, Daniel Sanders anzufeuern“, verrät der KTM-Pilot aus Kuchl in Salzburg, „das war mir in meiner Reha ein großes Anliegen und Motivation, an diesen magischen Ort, zu diesem Rennen wieder zurückzukommen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.