Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unzählige Dokumente

Mehr als eine Million neue Epstein-Akten entdeckt

Ausland
24.12.2025 22:52
In den Akten waren auch zahlreiche Fotos sichergestellt worden, wie hier von Jeffrey Epstein und ...
In den Akten waren auch zahlreiche Fotos sichergestellt worden, wie hier von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell.(Bild: AP)

Im Fall Jeffrey Epstein hat das US-Justizministerium nach eigenen Angaben mehr als eine Million weitere Dokumente gefunden, die im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter stehen könnten. 

0 Kommentare

Die Bundespolizei FBI und die Staatsanwaltschaft in Manhattan hätten die Akten entdeckt, wurde am Mittwoch in einer Erklärung mitgeteilt. Aufgrund der Menge an Material werde ihre per Gesetz angeordnete Veröffentlichung noch einige Wochen dauern.

„Anwälte arbeiten rund um die Uhr“
„Anwälte arbeiten rund um die Uhr daran, die gesetzlich vorgeschriebenen Schwärzungen zum Schutz der Opfer vorzunehmen, und wir werden die Dokumente so schnell wie möglich freigeben“, hieß es weiter. Angaben zu den Umständen des Fundes lagen zunächst nicht vor.

Jeffrey Epstein verfügte auch über einen österreichischen Pass.
Jeffrey Epstein verfügte auch über einen österreichischen Pass.(Bild: Justice Department)

  Die Freigabe der Epstein-Akten gehört zu den zentralen politischen Themen des Jahres in den USA. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat begonnen, die bisher vorliegenden Dokumente zu veröffentlichen. Damit kommt sie einem Gesetz nach, das der Kongress gegen Trumps Willen auch mit Stimmen von Republikanern verabschiedete.

  Es schrieb die Freigabe aller Epstein-Dokumente bis zum 19. Dezember vor, erlaubte jedoch teilweise Schwärzungen zum Schutz der Opfer. Die bisherigen Veröffentlichungen waren jedoch so stark geschwärzt, dass dies auch einige Republikaner verärgerte. Sie kämpfen bei den Kongresswahlen Anfang November um ihre knappen Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus.

Lesen Sie auch:
Viele Textstellen in den Epstein-Akten wurden geschwärzt veröffentlicht. Recherchen zeigen jetzt ...
TikToker verrät Trick
So werden geschwärzte Epstein-Files wieder lesbar
24.12.2025
Nur der Stempel fehlte
Fotos aufgetaucht: Epstein war ein „Österreicher“
23.12.2025
Queen-Orte entweiht!
Epstein-Bilder schocken Royals und Großbritannien
22.12.2025

Trump wird kein Fehlverhalten vorgeworfen
Der besonders unter Wohlhabenden und Prominenten gut vernetzte Epstein soll Minderjährige einigen seiner Bekannten zum Sex zugeführt haben. Er wurde 2019 im Gefängnis tot aufgefunden, was als Selbstmord eingestuft wurde. Trump und Epstein waren in den 1990er und frühen 2000er Jahren öffentlichkeitswirksam befreundet, bevor sie sich vor Epsteins erster Verurteilung im Jahr 2008 zerstritten.

Trump wird kein Fehlverhalten vorgeworfen und er hat verneint, von Epsteins Verbrechen gewusst zu haben. Viele seiner Anhänger glauben früheren Umfragen zufolge, die Regierung halte Akten über Epstein zurück, die dessen Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten belegen würden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf