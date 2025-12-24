Mehr als eine Million neue Epstein-Akten entdeckt

Trump wird kein Fehlverhalten vorgeworfen

Der besonders unter Wohlhabenden und Prominenten gut vernetzte Epstein soll Minderjährige einigen seiner Bekannten zum Sex zugeführt haben. Er wurde 2019 im Gefängnis tot aufgefunden, was als Selbstmord eingestuft wurde. Trump und Epstein waren in den 1990er und frühen 2000er Jahren öffentlichkeitswirksam befreundet, bevor sie sich vor Epsteins erster Verurteilung im Jahr 2008 zerstritten.