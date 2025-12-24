Sie arbeiten heute, damit andere feiern können

Von wegen ruhigste Zeit im Jahr: Neun Polizisten haben am Heiligen Abend in der Landesleitzentrale Dienst. 24 Stunden – von sieben bis sieben Uhr in der Früh. Zu Weihnachten gibt es übrigens nur solche „24er“-Dienste, damit möglichst wenig Personal eingesetzt wird, wie Chefinspektor Werner Kampner erklärt: „Durch diese Regelung haben wir nur die Hälfte der Leute im Einsatz. Und das Schöne ist, dass es lauter Freiwilligendienste sind.“