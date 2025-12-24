Sie arbeiten heute, damit andere feiern können
Dienst zu Weihnachten
Egal, ob es brennt, kracht oder die Fäuste fliegen: Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Heiligen Abend rund um die Uhr im Einsatz und bescheren den Salzburgern eine stille Nacht. Auch im Gefängnis und im Bahnverkehr ist dank fleißiger Mitarbeiter alles auf Schiene.
Von wegen ruhigste Zeit im Jahr: Neun Polizisten haben am Heiligen Abend in der Landesleitzentrale Dienst. 24 Stunden – von sieben bis sieben Uhr in der Früh. Zu Weihnachten gibt es übrigens nur solche „24er“-Dienste, damit möglichst wenig Personal eingesetzt wird, wie Chefinspektor Werner Kampner erklärt: „Durch diese Regelung haben wir nur die Hälfte der Leute im Einsatz. Und das Schöne ist, dass es lauter Freiwilligendienste sind.“
