Schottland-Legionär hat keinen Weihnachtsfrieden

„Für mich Neuland“

„Dass es keine Winterpause wie in Österreich gibt, ist für mich Neuland“, grinst der 30-Jährige. So wurde auch am 24. Dezember trainiert. „Hier steigt der sogenannte Boxing Day nicht am 26. Dezember, aber am 27. Dezember.“ Und der hat es in sich: Im Derby geht’s da um 13.30 Uhr gegen Überraschungsleader Hearts of Midlothian. „Als ich herkam, sagten mir die Fans auf der Straße sofort, dass es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt, als Hearts zu schlagen!“