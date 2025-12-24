Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Putins Volk müde?

Mehrheit der Russen hofft auf Kriegsende noch 2026

Außenpolitik
24.12.2025 19:31
(Bild: AP/Dmitri Lovetsky)

Eine Mehrheit der Russen erwartet einer offiziellen Umfrage zufolge ein Ende des Krieges in der Ukraine im neuen Jahr. Das staatliche Meinungsforschungsinstitut WZIOM teilte am Mittwoch mit, 70 Prozent der 1600 Befragten sähen 2026 als ein für Russland erfolgreicheres Jahr als das laufende.

0 Kommentare

Für 55 Prozent sei diese Hoffnung mit einem Ende des Krieges verbunden. Außerdem gibt es im Land eine starke Kriegsmüdigkeit. Diese ist aber wegen starker Kontrolle schwer messbar.

„Der Hauptgrund für den Optimismus ist der mögliche Abschluss des militärischen Sondereinsatzes und das Erreichen der Ziele, die der Präsident im Einklang mit den nationalen Interessen umrissen hat“, sagte der stellvertretende WZIOM-Leiter Michail Mamonow. Die russische Regierung bezeichnet die Invasion der Ukraine offiziell als Sondereinsatz des Militärs.

Umfrage suggeriert Geschlossenheit
Mamonow nannte die laufende russische Offensive in der Ukraine, die Zurückhaltung der USA bei der Finanzierung der Regierung in Kiew und die Unfähigkeit der EU, die USA finanziell und militärisch vollständig zu ersetzen, als Hauptfaktoren für die Aussicht auf ein Abkommen. In früheren Umfragen zum Jahresende hatte WZIOM die Geschlossenheit der russischen Gesellschaft hinter Präsident Wladimir Putin und seinen militärischen Zielen in der Ukraine betont. Dabei nannte das staatliche Institut keinen Prozentsatz der Bürger, die von einem Kriegsende ausgingen.

Lesen Sie auch:
Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Freitag wieder zu seiner jährlichen Pressekonferenz ...
„Ball liegt bei Kiew“
Putin weist Verantwortung für Kriegsdauer von sich
19.12.2025
US-Geheimdienst:
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
20.12.2025

Russland war im Februar 2022 in die Ukraine eingefallen. Das tatsächliche Ausmaß der Kriegsmüdigkeit in der russischen Öffentlichkeit ist aufgrund der strengen staatlichen Medienkontrolle schwer zu beurteilen. Dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Lewada zufolge unterstützen zwei Drittel der Russen Friedensgespräche. Das Institut wurde in Russland während des Konflikts als „ausländischer Agent“ eingestuft.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
147.241 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
139.356 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
112.528 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Außenpolitik
Putins Volk müde?
Mehrheit der Russen hofft auf Kriegsende noch 2026
Appelle zu Weihnachten
Stocker und Van der Bellen rufen zu Zuversicht auf
Wiens Erzbischof:
„Manche schreien bei Kritik an Muslimen mit“
Details präsentiert
Das steht im neuen US-Friedensplan für die Ukraine
Will bei Fed mitreden
Trump: „Die Inflation wird sich von selbst regeln“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf