Mehrheit der Russen hofft auf Kriegsende noch 2026

Eine Mehrheit der Russen erwartet einer offiziellen Umfrage zufolge ein Ende des Krieges in der Ukraine im neuen Jahr. Das staatliche Meinungsforschungsinstitut WZIOM teilte am Mittwoch mit, 70 Prozent der 1600 Befragten sähen 2026 als ein für Russland erfolgreicheres Jahr als das laufende.
Für 55 Prozent sei diese Hoffnung mit einem Ende des Krieges verbunden. Außerdem gibt es im Land eine starke Kriegsmüdigkeit. Diese ist aber wegen starker Kontrolle schwer messbar.
„Der Hauptgrund für den Optimismus ist der mögliche Abschluss des militärischen Sondereinsatzes und das Erreichen der Ziele, die der Präsident im Einklang mit den nationalen Interessen umrissen hat“, sagte der stellvertretende WZIOM-Leiter Michail Mamonow. Die russische Regierung bezeichnet die Invasion der Ukraine offiziell als Sondereinsatz des Militärs.
Umfrage suggeriert Geschlossenheit
Mamonow nannte die laufende russische Offensive in der Ukraine, die Zurückhaltung der USA bei der Finanzierung der Regierung in Kiew und die Unfähigkeit der EU, die USA finanziell und militärisch vollständig zu ersetzen, als Hauptfaktoren für die Aussicht auf ein Abkommen. In früheren Umfragen zum Jahresende hatte WZIOM die Geschlossenheit der russischen Gesellschaft hinter Präsident Wladimir Putin und seinen militärischen Zielen in der Ukraine betont. Dabei nannte das staatliche Institut keinen Prozentsatz der Bürger, die von einem Kriegsende ausgingen.
Russland war im Februar 2022 in die Ukraine eingefallen. Das tatsächliche Ausmaß der Kriegsmüdigkeit in der russischen Öffentlichkeit ist aufgrund der strengen staatlichen Medienkontrolle schwer zu beurteilen. Dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Lewada zufolge unterstützen zwei Drittel der Russen Friedensgespräche. Das Institut wurde in Russland während des Konflikts als „ausländischer Agent“ eingestuft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.