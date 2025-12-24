Nicht nur auf dem Feld ist er ein echter Gewinner!

Christoph Edler sitzt seit rund 17 Jahren im Rollstuhl. Doch für den 33-jährigen Vater, Ehemann, Sportler und Unternehmer ist das absolut kein Hindernis. Mit seiner lebensfrohen Art erzählte er der „Krone“, was im Leben alles möglich ist, wenn man nur daran glaubt und hart dafür arbeitet.