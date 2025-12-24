Nicht nur auf dem Feld ist er ein echter Gewinner!

„Daran denkt man nicht – das passiert einfach“
Möstl im Interview
Christoph Edler sitzt seit rund 17 Jahren im Rollstuhl. Doch für den 33-jährigen Vater, Ehemann, Sportler und Unternehmer ist das absolut kein Hindernis. Mit seiner lebensfrohen Art erzählte er der „Krone“, was im Leben alles möglich ist, wenn man nur daran glaubt und hart dafür arbeitet.
„Die Geschichte ist recht kurz erzählt: Ich war als Kind mit der Familie Skifahren, habe selbst verschuldet einen dummen Fehler gemacht, bin in ein Gebüsch und dort auf einen Stein gefallen“, denkt Christoph Edler an das Jahr 2008 zurück. Eines mit schwerwiegenden Folgen.
