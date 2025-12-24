116 Migranten vor Libyen bei Schiffbruch ertrunken

Nur wenige Stunden nach Abfahrt

Diese sei nur wenige Stunden nach dem Abfahren des Bootes geschehen, hieß es. Nach Angaben von Alarm Phone, das die Rettungsaktionen koordinierte, sei ein Schlauchboot mit 117 Migranten, das am vergangenen Donnerstag vom libyschen Zuwara ablegte, vermutlich in der Nacht zum Freitag gesunken. Die Organisation berichtete, mehrfach versucht zu haben, das Schiff über Satellitentelefon zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Alarm Phone meldete den Vorfall sofort an die italienische Küstenwache und an andere zuständige NGOs, obwohl der GPS-Standort des Schiffes nicht bekannt war.