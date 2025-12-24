„Rücksichtslos“: Slot schimpft nach Verletzung

„Ernsthafte Gefahr“

Isak erlitt bei dem Foul einen Wadenbeinbruch und der Slot-Truppe für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. Entsprechend groß ist der Frust beim Trainer. „Das ist eine große Enttäuschung für ihn und damit auch für uns“, meinte Slot auf einer Pressekonferenz. „Wenn man diesen Tackle zehnmal macht, besteht meiner Meinung nach jedes Mal eine ernsthafte Gefahr, dass sich ein Spieler schwer verletzt.“