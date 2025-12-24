„Rücksichtslos“: Slot schimpft nach Verletzung

Als „rücksichtslos“ hat Liverpools Trainer Arne Slo das harte Einschreiten von Tottenham-Verteidiger Micky van de Ven gegen Alexander Isak kritisiert. Der Stürmer wird den „Reds“ mit einem Wadenbeinbruch für mehrere Monate fehlen ...
Beim Versuch, Isak den Ball vor dem Tor abzunehmen, war Van de Ven vor den Schweden gerutscht, erwischte den Stürmer jedoch am Bein.
„Ernsthafte Gefahr“
Isak erlitt bei dem Foul einen Wadenbeinbruch und der Slot-Truppe für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. Entsprechend groß ist der Frust beim Trainer. „Das ist eine große Enttäuschung für ihn und damit auch für uns“, meinte Slot auf einer Pressekonferenz. „Wenn man diesen Tackle zehnmal macht, besteht meiner Meinung nach jedes Mal eine ernsthafte Gefahr, dass sich ein Spieler schwer verletzt.“
Liverpool konnte die Partie gegen Tottenham zwar mit 2:0 für sich entscheiden, zahlt mit dem Ausfall des 145-Millionen-Transfers jedoch einen hohen Preis.
