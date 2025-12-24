Trotz Regen
Papst Leo überraschte Gläubige auf Petersplatz
Papst Leo XIV. hat sich am Mittwoch vor der Christmette überraschend auf den regennassen Petersplatz begeben, um die dort versammelten Gläubigen zu begrüßen. „Danke, dass Sie auch im Regen gekommen sind. Frohe Weihnachten an alle!“, sagte er kurz vor Beginn der Weihnachtsmette.
Trotz anhaltenden Starkregens versammelten sich zahlreiche Menschen auf dem Petersplatz und verfolgten die Christmette über Großbildschirme. In der voll besetzten Petersbasilika begannen die Gebete.
Erste Christmette des neuen Papstes
Dort stand Papst Leo XIV. kurz darauf seiner ersten Christmette vor. In seiner Ansprache an die Gläubigen auf dem Platz sagte der Papst: „Wir wollen gemeinsam das Weihnachtsfest feiern. Jesus Christus, der für uns geboren wurde, bringt Frieden und die Liebe Gottes. Frohe Weihnachten euch allen. Gott schütze und segne eure Familien“.
Messe begann später
Papst Leo zog in feierlicher Prozession in den Petersdom ein, um seiner ersten Christmette vorzustehen. An der Messe am zentralen Altar konzelebrierten nahezu 250 Kardinäle, Bischöfe und Priester. Der Chor der Sixtinischen Kapelle begleitete den Einzug mit Weihnachtsgesängen.
Die Christmette begann in diesem Jahr um 22.00 Uhr, später als bei Leos Vorgänger Franziskus. Dieser hatte, gesundheitlich bereits angeschlagen, zu Weihnachten 2024 das Heilige Jahr eröffnet. Im Rollstuhl sitzend hatte er mit der Öffnung der Heiligen Pforte des Petersdoms das Heilige Jahr eingeläutet, das nun am 6. Jänner 2026 zu Ende geht.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.