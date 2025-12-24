Papst Leo überraschte Gläubige auf Petersplatz

Erste Christmette des neuen Papstes

Dort stand Papst Leo XIV. kurz darauf seiner ersten Christmette vor. In seiner Ansprache an die Gläubigen auf dem Platz sagte der Papst: „Wir wollen gemeinsam das Weihnachtsfest feiern. Jesus Christus, der für uns geboren wurde, bringt Frieden und die Liebe Gottes. Frohe Weihnachten euch allen. Gott schütze und segne eure Familien“.