Kein Geländer für 80-Jährige nach Knie-Operation

Gemeinde hält sich an das Gesetz

Bei dem Gebäude beim Marktplatz in Pottendorf handelt es sich eigentlich um die ehemalige Volksbank, die 2022 ihr Geschäft stillgelegt hatte. „Wir bauen dort in den nächsten zwei Jahren ein Gesundheitszentrum, das ohnehin barrierefrei ist“, sagt SPÖ-Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner. Da es sich lediglich um zwei Stufen handle, sei ein Geländer gesetzlich hier nicht verpflichtend. Jetzt, kurz vor dem Bau des Gesundheitszentrums, werde die Gemeinde wohl kein Geländer am alten Gebäude montieren, heißt es.

„Für mich ist das keine Kleinigkeit“, so die Dame. „Ich bin 80 Jahre alt, und ich kann nicht zwei Jahre warten, bis etwas fertiggestellt ist“, erklärt die Pensionistin. Anfang Jänner tritt sie dann wegen ihres operierten Knies die Reha an. „Mal schauen, wie das mit zwei Krücken funktioniert.“