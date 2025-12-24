„Dann wird das halbe F1-Feld disqualifiziert“

Dabei seien die fünf Fahrer sicher nicht die einzigen gewesen, die im Laufe der Saison regelwidrig an den Start gegangen waren, ist Verstappen fest überzeugt. „Wir alle gehen in der Formel 1 an die Grenzen. Und manchmal kommt man damit auch davon, denn es wird ja nicht ständig alles kontrolliert. Ich bin davon überzeugt – würde jedes Auto nach jedem WM-Lauf durchleuchtet, dann wird jeweils das halbe Formel-1-Feld disqualifiziert“, meinte der Niederländer gegenüber „Viaplay“.