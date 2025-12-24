Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Max Verstappen:

„Dann wird das halbe F1-Feld disqualifiziert“

Formel 1
24.12.2025 18:02
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AP/Fatima Shbair)

Max Verstappen ist überzeugt: „Wird jedes Auto nach jedem Rennen durchleuchtet, dann wird jeweils das halbe Formel-1-Feld disqualifiziert.“ Bereits in der abgelaufenen Saison waren fünf Fahrer nachträglich qualifiziert worden. 

0 Kommentare

Lewis Hamilton, Charles Leclerc und Pierre Gasly wurden in China wegen untergewichtigen Autos beziehungsweise abgenutzter Bodenplatten disqualifiziert, Lando Norris und Oscar Piastri verloren in Las Vegas ihre Punkte. 

Lando Norris (l.) und Oscar Piastri (r.) verloren in Las Vegas ihre Punkte.
Lando Norris (l.) und Oscar Piastri (r.) verloren in Las Vegas ihre Punkte.(Bild: AFP/PHILIPPE LOPEZ)

Dabei seien die fünf Fahrer sicher nicht die einzigen gewesen, die im Laufe der Saison regelwidrig an den Start gegangen waren, ist Verstappen fest überzeugt. „Wir alle gehen in der Formel 1 an die Grenzen. Und manchmal kommt man damit auch davon, denn es wird ja nicht ständig alles kontrolliert. Ich bin davon überzeugt – würde jedes Auto nach jedem WM-Lauf durchleuchtet, dann wird jeweils das halbe Formel-1-Feld disqualifiziert“, meinte der Niederländer gegenüber „Viaplay“.

Ganz oder gar nicht
Ein Fan ist Verstappen von den Stichproben jedenfalls nicht. Entweder alle Autos kontrollieren, oder gar keine, so der Vorschlag des vierfachen Weltmeisters. „Wenn wir da ständig genauer hinsehen würden, dann hätten wir viel weniger Probleme mehr mit Autos, die nicht regelkonform sind.“

Lesen Sie auch:
Günther Steiner hat im Gespräch mit „Sportkrone.at“ auf die spannende Formel-1-Saison ...
Steiner im Interview
Marko? „Ist doch gutes Entertainment, oder?“
24.12.2025
„Dachte: Oh Sch****“
Verstappen packt über Treffen mit Toto Wolff aus
23.12.2025

Verstappen sei jedoch auch bewusst, dass das ein Riesenaufwand wäre. „Das braucht mehr Personal und vor allem Zeit. Die Regeln sind nun mal die Regeln, also bleiben wir wohl beim bisherigen System“, gibt sich der Red-Bull-Pilot letzten Endes geschlagen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.407 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
139.130 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
110.989 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf