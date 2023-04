Musk: Twitter kein „Mikrofon“ für Hassnachrichten

Angesichts besorgter Anzeigenkunden hat Twitter-Chef Elon Musk einen anderen Umgang mit Hassbotschaften in dem Kurznachrichtendienst angekündigt. „Wenn jemand etwas Hasserfülltes zu sagen hat, bedeutet das nicht, dass er ein Mikrofon bekommen sollte“, beschrieb Musk die neue Twitter-Linie am Dienstag auf einer Konferenz in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida. „Er sollte es weiterhin sagen dürfen, aber es soll nicht anderen Menschen aufgedrängt werden.“