Geheimplan zu Österreichs neuer „Fisch-Hauptstadt“

In einer kleinen Stadt in Niederösterreich bahnt sich eine große Revolution für Österreichs Fischvermarktung an. Bereits ab dem Jahr 2026 wird durch das Unternehmen „Waldlachs“ ein Drittel des österreichischen Lachsbedarfs alleine aus dem Waldviertel gedeckt werden können. Die „Krone“ kennt erste Details sowie die Technologie und die prominenten Köpfe dahinter.