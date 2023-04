Verflixte Ostereier! Die Qualen mit den Schalen

Wer kennt das nicht? Da freut man sich darauf, ein buntes Osterei zu verputzen und scheitert an der Basisarbeit, die zur mühsamen Fitzlerei wird: Dem Abschälen. Wieder einmal ist die Schale in 100 Teile zerbrochen, an jedem dieser Quadratmillimeter pickt Eiweiß, meist bleibt am Ende eine Kraterlandschaft oder überhaupt nur noch der Dotter übrig. In Scheiben schneiden funktioniert gar nicht, garniert wird mit Wut - ohne gegessen zu haben, ist man angefressen.