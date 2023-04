Wie Waldviertler Haare nun die Weltmeere reinigen

Sonnenmilchreste, Öl, Benzin - all das landet in Meeren und anderen Gewässern. Gegen die Verschmutzung helfen spezielle Filter, aber auch ein gewissermaßen Abfallprodukt des Friseurs: Haare. Ein Kilo kann ganze acht Kilo Öl und Fett aus dem Wasser filtern! Diese Eigenschaft nutzt das deutsche Unternehmen Hair Help the Oceans, das Schläuche und Matten aus Menschenhaar fertigt, die danach Meere, Flüsse und Seen „entfetten“.