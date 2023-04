E-Bikes sind schon fast so tödlich wie Motorräder

Der „Wilde mit seiner Maschin’“ war gestern. Heute sitzen die „coolen Typen“ vorwiegend am E-Bike. Doch die Evolution vom Drahtesel zum „Zweirad-SUV“ hat ihre Tücken. Denn immer mehr betagte E-Biker landen am Boden, im Spital oder im schlimmsten Fall am Friedhof: 2022 starben alleine in Oberösterreich zehn E-Biker. Die meisten der Todesopfer gehören einer ähnlichen Altersgruppe an.