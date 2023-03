Promis & Prozesse: Millionenstreit am Wörthersee

Schon mehr als zehn Jahre dauert ein Rosenkrieg in einem Millionärshaushalt am Wörthersee an: Nach langer Ehe hatte sich ein Paar getrennt, doch beide gehen unterschiedlich damit um. Der Mann hatte ein neues Glück gefunden und dies auch öffentlich zelebriert, die Ex-Gattin sah sich um ihren Anteil am familiären Reichtum gebracht.