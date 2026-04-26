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Kurioser Einsatz

Rauschiger Einbrecher rief nach Nickerchen Notruf

Kärnten
26.04.2026 09:45
Zu einem kuriosen Einsatz musst die Klagenfurter Polizei ausrücken (Symbolbild).
Zu einem kuriosen Einsatz musst die Klagenfurter Polizei ausrücken (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein stark alkoholisierter Mann aus dem Bezirk Villach-Land verschaffte sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag in Klagenfurt Zutritt zu einer Elektrofirma. Nachdem er im Gebäude eingeschlafen und wieder aufgewacht war, wählte der verwirrte 21-Jährige selbst den Notruf, um Hilfe zu holen.

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Ereignet hat sich der kuriose Vorfall wohl nach einer durchzechten Nacht zwischen 4 und 5 Uhr am Sonntag in Klagenfurt in Klagenfurt. Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land schlug mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Elektrofirmengebäudes ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Im Rausch die Orientierung verloren
„Anschließend hielt sich der Mann kurzzeitig im Gebäude auf und legte sich dort zum Schlafen nieder“, berichtet die Polizei. „Nach kurzer Zeit wachte er wieder auf und gab an, nicht gewusst zu haben, wo er sich befinde.“ In seiner Verwirrung verständigte er selbst die Einsatzkräfte und verließ das Gebäude über ein anderes Fenster.

Ein von den Beamten durchgeführter Alkovortest ergab eine schwere Alkoholisierung des 21-Jährigen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

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