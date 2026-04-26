Rauschiger Einbrecher rief nach Nickerchen Notruf

Im Rausch die Orientierung verloren

„Anschließend hielt sich der Mann kurzzeitig im Gebäude auf und legte sich dort zum Schlafen nieder“, berichtet die Polizei. „Nach kurzer Zeit wachte er wieder auf und gab an, nicht gewusst zu haben, wo er sich befinde.“ In seiner Verwirrung verständigte er selbst die Einsatzkräfte und verließ das Gebäude über ein anderes Fenster.