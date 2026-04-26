Lenker schaffte Kurve nicht und landete in Acker

Die Spritztour eines jungen Lenkers endete am Sonntagfrüh auf einem Acker bei Jakling. Der 20-Jährige war alkoholisiert und kam auf der Ettendorfer Landesstraße von der Fahrbahn ab. Er ist seinen Führerschein los, am Auto entstand erheblicher Schaden. Am Samstagabend kam es zu einem schweren Unfall mit einem alkoholisierten Biker.
Zugetragen hat sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr. Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war mit seinem Pkw auf der Ettendorfer Landesstraße (L143) von Jakling in Richtung Mettersdorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und touchierte einen Leitpflock. Die Fahrt endete schließlich in der angrenzenden Ackerfläche.
Führerschein abgenommen
An dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden, er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Ein bei dem 20-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Beamten nahmen dem Lenker den Führerschein an Ort und Stelle vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er wird bei der Behörde angezeigt.
Schon am Vorabend kam es gegen 19.25 Uhr auf der Zollfeld Straße zu einem Unfall, bei dem Alkohol im Spiel war. Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan lenkte sein Motorrad von Klagenfurt kommend in Fahrtrichtung seiner Heimat. Im Zuge eines Überholmanövers streifte er den Pkw einer 64-jährigen Frau, die in dieselbe Richtung unterwegs war.
50 Meter über den Asphalt geschlittert
In der Folge kam der Motorradlenker zu Sturz. Er schlitterte mitsamt seiner Maschine rund 50 Meter über die Fahrbahn, bevor er verletzt liegen blieb. Das Motorrad wurde dabei in eine angrenzende Wiese geschleudert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 57-Jährige mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
Alkotest im Spital war positiv
Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest verlief positiv. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr St. Donat mit zwei Fahrzeugen und rund 25 Kräften. Die Zollfeld Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden.
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