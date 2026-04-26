Lenker schaffte Kurve nicht und landete in Acker

Zugetragen hat sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr. Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war mit seinem Pkw auf der Ettendorfer Landesstraße (L143) von Jakling in Richtung Mettersdorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und touchierte einen Leitpflock. Die Fahrt endete schließlich in der angrenzenden Ackerfläche.