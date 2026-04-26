Neue Pläne für den Ortskern der Büchsenmacherstadt

Seit Jahren verkommen zwei Immobilien im Zentrum von Ferlach. Doch das soll sich in Zukunft ändern. Während die Gemeinde ein ehemaliges Gasthaus wieder auf dem Markt bringt, laufen auch Gespräche mit privaten Eigentümern.
Vor gut fünf Jahren kaufte die Stadtgemeinde das ehemalige Gasthaus Miklitsch im Ferlacher Stadtzentrum für 260.000 Euro. Die anfänglichen Pläne, das Gebäude zu einem Ort der Begegnung zu machen, konnten aber nicht wirklich realisiert werden.
Daher hat sich der Gemeinderat entschlossen, das Objekt wieder auf dem Markt zu bringen und zu bewerben. „Wir wollen das Objekt wieder sichtbar machen“, schildert Bürgermeister Christian Gamsler, der sich mehrere Szenarien für Immobilie vorstellen kann – auch die Veräußerung und die Errichtung von Wohnungen.
Das Gebäude wurde eineinhalb Jahre nicht vermarktet. Darum haben wir diesen Beschluss im Gemeinderat getroffen.
Christian Gamsler, Bürgermeister von Ferlach
Bild: Dieter Arbeiter
„Stadtmühle“ soll belebt werden
Aber nicht nur für das ehemalige Gasthaus soll es eine neue Zukunft geben. Auch für die „Stadtmühle“, die sich direkt gegenüber dem Miklitschhaus befindet, laufen Gespräche, bestätigt der Gemeindechef: „Es steht zwar im privaten Eigentum, trotzdem gibt es hier mögliche Vorschläge für eine zukünftige Nutzung.“ Zahlreiche Pläne sind aber in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. „Das wollen wir ändern. Denn immerhin geht es bei den Objekten um die Belebung des Zentrums.“
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