Neue Pläne für den Ortskern der Büchsenmacherstadt

„Stadtmühle“ soll belebt werden

Aber nicht nur für das ehemalige Gasthaus soll es eine neue Zukunft geben. Auch für die „Stadtmühle“, die sich direkt gegenüber dem Miklitschhaus befindet, laufen Gespräche, bestätigt der Gemeindechef: „Es steht zwar im privaten Eigentum, trotzdem gibt es hier mögliche Vorschläge für eine zukünftige Nutzung.“ Zahlreiche Pläne sind aber in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. „Das wollen wir ändern. Denn immerhin geht es bei den Objekten um die Belebung des Zentrums.“