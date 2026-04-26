Größtes Einkaufszentrum Kärntens feiert Geburtstag

Corona hat viel Geld gekostet

Ganz prekär war Corona. „Wir haben normal im Schnitt täglich 18.000 Kunden im Haus, plötzlich waren es nur noch 1500. Denn die Nahversorger und Dienstleister durften immer offen halten. Es war beklemmend, denn keiner wusste, was kommen wird. Das hat uns unheimlich viel Geld gekostet. Nach ein paar Monaten durfte jeder Kunde nur 15 Quadratmeter Fläche für sich nutzen, die Security hat viel verdient. Mitte Juni durfte die Gastronomie wieder öffnen, da kam wieder Leben rein. Insgesamt hat die mühsame Corona-Phase für uns eineinhalb Jahre gedauert. Viele Betriebe gingen in Insolvenz; denen ging es aber schon vor Corona schlecht.“