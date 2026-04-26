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Größtes Einkaufszentrum Kärntens feiert Geburtstag

Kärnten
26.04.2026 14:00
Geschäftsführer Ernst Hofbauer feiert das ganze Jahr über mit den Kunden bei vielen Events den ...
Geschäftsführer Ernst Hofbauer feiert das ganze Jahr über mit den Kunden bei vielen Events den 20. Geburtstag des Einkaufszentrums.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Den 20. Geburtstag feiern heuer die City Arkaden in Klagenfurt. Geschäftsführer Ernst Hofbauer steht bereits seit 13 Jahren auf der Kommandobrücke des größten Einkaufszentrums von Kärnten. Am Jahresende tritt der Wiener ab. Hier erzählt er alles übers Jubiläum.

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Die City Arkaden Klagenfurt sind einer der beliebtesten Treffpunkte in der Stadt. Heuer feiert das Shopping-Center mit vielen Events das ganze Jahr über den 20. Geburtstag. Geschäftsführer Ernst Hofbauer geht am Jahresende in Pension. „Mein Nachfolger steht schon fest, wird aber erst in den nächsten Monaten bekannt gegeben.“

Am 29. März 2006 hat Bürgermeister Harald Scheucher die City Arkaden eröffnet.
Am 29. März 2006 hat Bürgermeister Harald Scheucher die City Arkaden eröffnet.(Bild: KLAUS KREUZER)

Zuvor blickt Hofbauer zurück. „13 Jahre habe ich hier verbracht. Eine tolle Zeit! Ich war zuvor Manager der Shopping Center von Wolfsburg, Basel oder Salzburg, bin aber immer schon ein Kärnten-Fan gewesen und deswegen zur ECE-Gruppe zurück. Und mein Wunsch mit der Bestellung als neuer Geschäftsführer in Klagenfurt ging in Erfüllung.“

20 Jahre City Arakaden: 46 Läden sind vom ersten Tag an dabei.
20 Jahre City Arakaden: 46 Läden sind vom ersten Tag an dabei.(Bild: Christian Tragner)

Protest der Kaufleute ist schnell gewichen
Am Beginn protestierten die Kaufleute in Klagenfurt gegen ein Shopping Center in der Innenstadt. „Da war bald die Luft draußen. Heute lassen die City Arkaden die Innenstadt leben. Mehr als 70 Prozent unserer Kunden gehen in die Innenstadt“, sagt der 62-Jährige.

46 Geschäfte vom ersten Tag an dabei
Mit Peek & Cloppenburg, Zara und Müller sind drei Ankermieter seit Beginn an Bord. „Das ist außergewöhnlich. 46 Shops haben die 20 Jahre überlebt und können mit uns das Jubiläum feiern. Sogar viele Mitarbeiter sind seit dem ersten Tag im Haus, dabei ist im Handel in den vergangenen 20 Jahren sehr viel passiert. Viele wechselten das Unternehmen, blieben aber im Haus, weil sie sich wohlfühlen.“ Rund 800 Mitarbeiter arbeiten im Center.

Kaum Leerstand
Rund 120 Geschäfte – die Zahl blieb praktisch unverändert. Viele Textilriesen brauchen jetzt aber mehr Flächen, darum hat sich die Zahl auf 110 reduziert. „Wir sind praktisch ausgebucht. Nur 1,5 Prozent der Gesamtgeschäftsfläche sind derzeit frei.“ Jetzt verabschiedet sich die s.Oliver-Group. „Es gibt aber schon einen Nachfolger, der ebenso Bekleidung verkauft und in Kürze bekanntgegeben wird.“

Vom Einkaufszentrum gehen Kunden in die Innenstadt – und umgekehrt.
Vom Einkaufszentrum gehen Kunden in die Innenstadt – und umgekehrt.(Bild: Christian Tragner)

Nur ein Abschied hat Hofbauer geschmerzt: „Im April 2021 ist Mediamarkt ausgezogen, der machte große Umsätze. Nachfolger TK Maxx ist im April 2022 eingezogen. Aber auch der freut sich ständig über Umsatzgewinne.“

Der Online-Handel hat sich in der Zeit etabliert. „Online ist für alle Kunden sieben Tage pro Woche für 24 Stunden alles verfügbar. Da greifen viele darauf zurück. Die meisten Shops bieten mittlerweile auch Online-Stores an.“

Corona hat viel Geld gekostet
Ganz prekär war Corona. „Wir haben normal im Schnitt täglich 18.000 Kunden im Haus, plötzlich waren es nur noch 1500. Denn die Nahversorger und Dienstleister durften immer offen halten. Es war beklemmend, denn keiner wusste, was kommen wird. Das hat uns unheimlich viel Geld gekostet. Nach ein paar Monaten durfte jeder Kunde nur 15 Quadratmeter Fläche für sich nutzen, die Security hat viel verdient. Mitte Juni durfte die Gastronomie wieder öffnen, da kam wieder Leben rein. Insgesamt hat die mühsame Corona-Phase für uns eineinhalb Jahre gedauert. Viele Betriebe gingen in Insolvenz; denen ging es aber schon vor Corona schlecht.“

Mehr Umsatz als 2019
Umsatzzahlen gibt die ECE-Gruppe keine bekannt. Aber auf eines ist Hofbauer stolz: „Wir machen höhere Einnahmen als 2019, im Jahr vor Corona. Daran scheitern österreichweit die meisten Branchen und viele Betriebe. Auch bei uns hat sich die Kundenfrequenz verändert. Heute kommen weniger Leute, die geben dafür aber mehr aus. Der Umsatz pro Besucher ist also gestiegen.“

Knapp zehn Prozent gehören den Gastro-Betrieben
Den Platz für die Gastronomie in den City Arkaden hat Hofbauer gesteigert. „Die Leute gehen heute anders einkaufen – mit Familie oder Bekannten. Da geht man auch gerne essen. Eigentlich sollte der Bereich für Gastronomie im Shopping-Center über zehn Prozent liegen. Bei uns ist es etwas darunter. Die Vielfalt ist wichtig. Da sind wir gut aufgestellt.“

Klagenfurt ist eine Renaissance-Stadt mit kleineren Räumen. „Das ist für den Handel in der Innenstadt oft schwierig“, so Hofbauer, für den das Zusammenleben zwischen Klagenfurt und City Arkaden gut klappt. „Wir haben uns etabliert. Darauf kann mein Nachfolger aufbauen.“

Diskonter werden im größten Shopping-Center Kärntens keinen Platz haben. „Das passt nicht zu uns. Wir haben schon einigen abgesagt.“

So wird das ganze Jahr gefeiert
Jetzt wird gefeiert. Die Eröffnung der City Arkaden war am 29. März 2006 unter Bürgermeister Harald Scheucher.  „Im März gab‘s schon ein Würfelspiel, am Wochenende starten wir mit den Kunden ein Memory-Spiel. Nicht auf einer kleinen Fläche, sondern auf einem großen Areal im Tiefparterre“, sagt Hofbauer. Im Juni folgt ein Buzzer-Quiz, das an „Dalli, Dalli“ erinnert. Im Juli, August und September haben die Gutscheinhefte Saison. Im September gibt es dazu das Ladenspiel „Tritsch Tratsch“. Das große Fest „20 Jahre City Arkaden“ steigt am 16./17. Oktober. „Wir feiern eigentlich das ganze Jahr über mit unseren Kunden, die oft Gutscheine gewinnen können“, freut sich Hofbauer.

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