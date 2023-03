Viele Chancen: Austro-Aufmarsch bei Arabern

Saudi-Arabien will sich mit Giga-Projekten bis 2030 in die Zukunft katapultieren. Das Geld dafür stammt aus den Erdöl-Einnahmen, die in den letzten Jahren gesprudelt sind. Viele österreichische Unternehmen und Manager sehen jetzt gute Möglichkeiten, im Wüstenstaat Geld zu verdienen.