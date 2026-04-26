Lieblingspony der Queen jetzt als Schaukelpferd

„Es gibt kaum ein Pony, das in den königlichen Ställen auf Schloss Windsor mehr geliebt wird als ,Emma‘“, erzählte Pferdepfleger Pendry jüngst in einem Podcast. Er habe der Queen vor ihrem Tod das Versprechen gegeben, „Emma“ würdevoll zu bestatten, wenn es einmal so weit sei. Bis dahin würde sie gehegt und gepflegt.