Industrie schreibt Bitt-Brief an Kanzler Stocker

Es sind weitreichende Vorgaben zu Verfahrensrechten, Beweislastverlagerung, Zugang zu Beweismitteln, Verfahrenskosten und Sanktionen vorgesehen. Die Richtlinie werfe, so die Industrie, weitreichende Fragen und Unsicherheiten auf. Dabei gehe es nicht nur um die Gefahr einer Übererfüllung, auch eine starre Umsetzung der Richtlinie würde die Wirtschaft durch Überregulierung und massiven Mehraufwand belasten, warnt die IV.

Unternehmen werden von Bürokratie erdrückt

Die Unternehmer verlangen ein „Zurück an den Start“ und eine grundlegende Überarbeitung, bevor ein weiteres Bürokratiemonster auf die Unternehmen zukommt. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist selbstverständlich. Doch die aktuelle Umsetzung droht, Unternehmen massiv zu belasten, ohne die eigentlichen Probleme zu lösen.“