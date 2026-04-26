3:1 gegen Glasner war wohl letztes Liverpool-Spiel

Die Partie gegen Crystal Palace dürfte für Mohamed Salah die letzte im Trikot von Liverpool gewesen sein. Der Ägypter musste beim 3:1 gegen das Team von Oliver Glasner nach einer Stunde verletzt vom Rasen, er soll laut Angaben des ägyptischen Fußballverbandes aufgrund eines Muskelrisses im Oberschenkel für den Rest der Saison ausfallen. Liverpool hielt sich bisher bedeckt. Der 33-jährige Salah wird die Reds mit Saisonende verlassen.