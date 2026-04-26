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War‘s das für Salah?

3:1 gegen Glasner war wohl letztes Liverpool-Spiel

Premier League
26.04.2026 12:35
Mohamed Salah musste verletzt ausgewechselt werden.
Mohamed Salah musste verletzt ausgewechselt werden.(Bild: AP/Peter Byrne)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Partie gegen Crystal Palace dürfte für Mohamed Salah die letzte im Trikot von Liverpool gewesen sein. Der Ägypter musste beim 3:1 gegen das Team von Oliver Glasner nach einer Stunde verletzt vom Rasen, er soll laut Angaben des ägyptischen Fußballverbandes aufgrund eines Muskelrisses im Oberschenkel für den Rest der Saison ausfallen. Liverpool hielt sich bisher bedeckt. Der 33-jährige Salah wird die Reds mit Saisonende verlassen.

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Wie der ägyptische Nationalteam-Direktor Ibrahim Hassan gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, benötigt Salah vier Wochen Pause. Für die Mitte Juni startende WM soll der Stürmerstar der Nordafrikaner rechtzeitig fit sein.

Salah applaudierte den Fans bei seiner Auswechslung. Der „Egyptian King“ spielt seit neun Jahren für Liverpool. Mit dem Klub gewann er einmal die Champions League und zweimal den Titel in der Premier League. Wohin Salah im Sommer wechselt, ist offen. Liverpools Saison in der Premier League endet am 24. Mai im Heimspiel gegen Brentford. Dann soll der langjährige Torjäger gebührend verabschiedet werden.

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