Spritkrise: Pendler zahlen bis zu 150 Euro mehr

Kriege und Krisen als Dauerthema

Durch Kriege und Krisen ist die finanzielle Belastung der Landsleute aufgrund der gestiegenen Spritpreise auf jeden Fall enorm geworden. Vor der Krise kostete ein Liter Diesel 1,47 Euro, ein Wert, der derzeit weit übertroffen wird. 150 Euro Mehrkosten pro Monat allein für den Arbeitsweg sind aktuell keine Seltenheit, wie die Statistik zeigt. „Pendeln muss leistbar sein“, gibt AK-Niederösterreich-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser den Weg vor.