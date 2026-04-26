Die „Krone“ wählte die Top-6 der Meistertruppe

Ehre, wem Ehre gebührt! Die Eishockey-Cracks der Graz99ers waren in dieser Saison eine Klasse für sich, krallten sich – unbesiegt in den Play-offs – zum ersten Mal in der Klubgeschichte den Liga-Titel. Die „Krone“ nahm die Steirer genauer unter die Lupe, wählte die Top-Sechs der Meistertruppe.