Start für Sondierungen: Rute im roten Fenster?

Los geht’s übrigens bereits heute mit ersten Gesprächen zwischen Rot und Blau, es folgt am Donnerstag das Abtasten von SPÖ und ÖVP sowie am Freitag eine erste Runde zwischen SPÖ und Team Kärnten. Die ÖVP strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig: „Wir haben das erste Mal seit 2009 wieder vier Grundmandate und nach 10 Jahren wieder einen Bundesrat erkämpft. In 94 von 132 Gemeinden gab es für die ÖVP ein Plus.“