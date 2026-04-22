Eigener Bauträger hat viele Vorteile für die Stadt

Land muss auch der Landeshauptstadt Förderungen geben

„Natürlich muss das Land mitspielen, bisher hat die Stadt keinen einzigen Cent Wohnbauförderung bekommen“, betont Jonke. „Es gibt aber positive Signale.“ Bis 2029 sind die Förderungen vergeben. Zwei Jahre braucht die Stadt sowieso Vorbereitungszeit. Das könnte sich ausgehen. In der St. Veiter Straße und Ramsauer Straße gibt es Projekte, die auf eine Fortsetzung warten. Auch in der Siebenhügelstraße gibt es Wohnblöcke, die erneuert gehören. Da könnte man loslegen. Billigeres Wohnen soll bald auch in Klagenfurt wieder möglich sein.