Die (großen) Überraschungen der Landtagswahl

In Villach kam die SPÖ mit blauem Auge davon

Und apropos Landestrend: Feld am See ist eine der wenigen Gemeinden mit rotem Zugewinn - immerhin 29 Stimmen. Auch in Villach kam die SPÖ letztlich mit einem blauen Auge davon. Bürgermeister Günther Albel: „Verluste sind immer schmerzlich, am Ende des Tages wird es aber das zweitbeste Ergebnis der letzten 25 Jahre sein.“