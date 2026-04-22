Kärntner Lehrlinge, die gern die Extrameile gehen

Junge Leute machen sich viele Gedanken zu großen Themen

26 Referate zu fünf aktuellen und spannenden Themen wie Fake News, MINT-Berufe für Mädchen, das an Bewohnern und damit Arbeitskräften schrumpfende Kärnten, der Angriff der Handelsbilligriesen und die frühe Trennung der Kinder in AHS und Mittelschule wurden der Jury im Fach Deutsch vorgetragen. Die Redakteurinnen Eva Gabriel (Kleine Zeitung), Barbara Frank (ORF) und Christina Natascha Kogler (Kärntner Krone) gaben den jungen Leuten Feedback, das einerseits lobend war und andererseits Verbesserungspotenzial benannte. Vor allem aber staunten die Jurorinnen: Die 15- bis 20-Jährigen waren top vorbereitet, hatten überraschende Fakten recherchiert und auch Umfragen im persönlichen Umfeld durchgeführt. Sie unterstützten ihre Vorträge teils durch Powerpoint-Präsentationen, teils durch selbst gemalte Plakate, sogar eine TV-Nachrichten-Show stand auf dem Programm – von Adilena Meier, die beim Thema Fake News von einem unsichtbaren Krieg und von Wächtern der Wahrheit berichtete.