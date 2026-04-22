Kärntner Lehrlinge, die gern die Extrameile gehen

Sorgen um die Zukunft schwinden, wenn man die Fach- und Führungskräfte von morgen beobachtet: 76 Lehrlinge aus 27 Kärntner Industriebetrieben haben beim 16. inlehre-Lehrlingswettbewerb der Industriellenvereinigung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch großartige Leistungen erbracht.
Der Dienstag begann im GPS-Ausbildungszentrum in Villach schon mit der Verkündung eines Rekords: 76 junge Leute hatten sich zu diesem bereits 16. Lehrlingswettbewerb angemeldet. Am Ende des Tages waren sich die Juroren einig: Das Niveau ist erneut gestiegen!
Jeder Lehrling, der beim Bewerb antritt, macht wesentlich mehr, als die Lehre im Unternehmen und der Lehrplan in der Berufsschule von ihm fordern. Mit ihren Ausbildnern und Lehrern sowie in zahlreichen Stunden ihrer Freizeit haben sie sich auch heuer auf den großen Tag vorbereitet.
Die Mathematiker betreute Wolfgang Pucher von der Industriellenvereinigung Kärnten. Sie hatten binnen 60 Minuten Aufgaben zu lösen – ohne Rechner, ohne jegliches technisches Hilfsmittel.
Junge Leute machen sich viele Gedanken zu großen Themen
26 Referate zu fünf aktuellen und spannenden Themen wie Fake News, MINT-Berufe für Mädchen, das an Bewohnern und damit Arbeitskräften schrumpfende Kärnten, der Angriff der Handelsbilligriesen und die frühe Trennung der Kinder in AHS und Mittelschule wurden der Jury im Fach Deutsch vorgetragen. Die Redakteurinnen Eva Gabriel (Kleine Zeitung), Barbara Frank (ORF) und Christina Natascha Kogler (Kärntner Krone) gaben den jungen Leuten Feedback, das einerseits lobend war und andererseits Verbesserungspotenzial benannte. Vor allem aber staunten die Jurorinnen: Die 15- bis 20-Jährigen waren top vorbereitet, hatten überraschende Fakten recherchiert und auch Umfragen im persönlichen Umfeld durchgeführt. Sie unterstützten ihre Vorträge teils durch Powerpoint-Präsentationen, teils durch selbst gemalte Plakate, sogar eine TV-Nachrichten-Show stand auf dem Programm – von Adilena Meier, die beim Thema Fake News von einem unsichtbaren Krieg und von Wächtern der Wahrheit berichtete.
Wohin die Wege der jungen Leute und des Landes führen sollen, machte Hannah Satz mit einer Videoszene in ihrem Vortrag klar: Die Elektrotechnikerin der Kelag kletterte einen Mast hinauf, langsam, aber sicher hinauf...
Juroren bei der Englischpräsentation waren Gilbert Blechschmied von der Kärntner Sparkasse, die Lehrerin Daniela Rubländer und Janet Brown von der Fachhochschule Kärnten. Themen der Vorträge waren Idole, Leidenschaften, welche die Persönlichkeit der Jugendlichen prägen, und Überlegungen zur Entscheidung für eine Lehre anstelle eines weiteren Schulbesuchs.
Mathematik
Englisch
Deutsch
Einfälle für den Ei-Fall
Im Teambewerb konnten die jungen Talente noch eine technische Aufgabe lösen: Es galt, ein rohes Ei mit möglichst wenig Material so gut zu verpacken, dass es auch einen Fall aus mehreren Metern Höhe übersteht.
„Es war ein intensiver und spannender Tag, an dem die Lehrlinge mit großem Engagement, beeindruckenden Präsentationen und herausragenden Leistungen gezeigt haben, dass sie zu den Fachkräften von morgen zählen. Gleichzeitig wurde einmal mehr deutlich, wie entscheidend Investitionen in die Ausbildung junger Talente sind, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und den Industriestandort nachhaltig zu stärken“, sagte Claudia Mischensky, die Geschäftsführerin der IV Kärnten.
Schecks für die Besten
Der Einsatz wurde großzügig belohnt: Die Kärntner Sparkasse als Hauptsponsor hatte für die Erstplatzierten jeweils einen Scheck über 1000 Euro, die Zweiten erhielten 750 Euro, die Drittplatzierten 500 Euro. „Aus Sicht der Bank müsste ich sagen: Legt das Geld gut an! Aber ich finde, solche Leistungen müssen gefeiert werden. Also feiert!“, so Gilbert Blechschmid, der Marketing-Chef der Kärntner Sparkasse.
Noch stärker als früher gilt „Karriere mit Lehre“
Der Lehrlingswettbewerb „inlehre“ wurde 2010 vom Arbeitskreis Lehrlingsausbildung der Industriellenvereinigung Kärnten ins Leben gerufen, um das damals eher schwache Image der Lehre zu stärken. Heute entscheiden sich deutlich mehr junge Menschen für eine Ausbildung in einem Betrieb, nicht zuletzt, weil die Möglichkeiten und Karrierechancen vielfältiger geworden sind.
„Wir brauchen engagierte und motivierte Nachwuchskräfte, die bereit sind, Herausforderungen anzunehmen und unseren Standort aktiv mitzugestalten“, betont Reinhard Pasterk, Vorsitzender des Arbeitskreises Lehrlingsausbildung der IV Kärnten.
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