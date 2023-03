„Für das Grundstück eine Menge geleistet“

Info-Tour geht nun in die anderen Bezirke

Letztlich zeigte sich Dorner mit der Debatte dennoch zufrieden: „Ich denke, wir konnten viele Unklarheiten beseitigen.“ Die nächsten Termine der Info-Tour: 6. März im Gasthaus Muschitz in Markt St. Martin und am 8. März im Gasthaus Schlögl in Antau. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.