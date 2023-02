Sammelklage gegen neue Baulandabgabe angekündigt

An der Abgabe scheiden sich weiterhin die Geister. Der Landesverband Burgenland des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes bereitet nun eine Sammelklage dagegen vor. Wie berichtet, hält Präsident Thomas Schreiner die neue Abgabe nicht für treffsicher und auch für verfassungswidrig. „Es sind davon nur kleine Eigentümer betroffen, die sich ein Grundstück statt unsicherer Veranlagung in Aktien oder ständigem Wertverlust auf einem Sparbuch aufbehalten, als Reserve in Notzeiten“, lautet seine Argumentation.