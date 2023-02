Baulandabgabe:„Nicht handeln käme viel teurer“

Info-Veranstaltungen in allen Bezirken

Erste Station der Tour ist am 27. Februar der Landgasthof Zur alten Mauth in Neusiedl am See. Falls nicht anders angegeben, beginnen die Info-Abende um 18 Uhr. Danach folgen am 6. März das Gasthaus Muschitz in Markt St. Martin, am 8. März das Gasthaus Schlögl in Antau und am 9. März das Gasthaus Wurglits in Großpetersdorf (19 Uhr). Den Abschluss bilden am 13. März das Sportzentrum VIVA in Steinbrunn, am 14. März das Gasthaus Walits-Guttmann in Deutsch Tschantschendorf (18.30 Uhr) und am 17. März das Gasthaus Hirtenfelder in Windisch Minihof.