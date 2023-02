Schmutzwäsche im neu herausgeputzten Parlament

Wer dachte, dass Kickls Beschimpfungen am Aschermittwoch („Mumie Van der Bellen“, „Trottel in der Regierung“) schon der üble Höhepunkt der politischen Unkultur in Österreich waren, wurde am Freitag eines Besseren belehrt. Im neu herausgeputzten Parlament wurde am ersten Jahrestag des Angriffskriegs gegen die Ukraine hemmungslos Schmutzwäsche gewaschen.