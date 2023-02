Das steckt hinter Madonnas Schönheitseingriffen

Hamsterbacken, pralle Lippen, glatte Stirn und keine Mimik - so präsentierte sich Madonna am Sonntag bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles. Fans und Stars waren über das Aussehen der „Queen of Pop“ schockiert. Die Wiener Dermatologin Kerstin Ortlechner ahnt, was der Grund für diese starke Veränderung der 64-Jährigen ist.